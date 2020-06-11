Коронавирус
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена
Российская газета вчера в 09:04
Наука
Создан первый имплант, работающий на энергии магнитного поля
Хайтек+ 09 июня в 05:28
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Экономика
У петербургской ГК «Галактика» появился крупный инвестор
Совладельцами петербургской ГК «Галактика» стали московская компания ООО «Латео» и ООО «Аквамарин».
Gazeta.SPb 13:35
Общество
Смольный объяснил медленное снятие ограничений в Петербурге
В Петербурге ограничения снимают более опасливо и медленно, нежели в Москве. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему так происходит.
Мегаполис онлайн 16:11
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Спорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия 17:24
Общество
Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro
До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня 07:47
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Происшествия
Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь
Актеру, на днях ставшему виновником смертельного ДТП, по правилам домашнего ареста запрещено пользоваться телефоном и интернетом.
Газета.Ru 07:26
Общество
ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Business FM прокомментировала заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, который назвал статистику смертности от коронавируса COVID-19 в России «сложной для понимания».
РБК 16:55
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
Общество
Сергей Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать удаленно
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы продолжать работу в дистанционном формате.
Агентство Москва 11:46
Авто
Названа цена нового Land Rover Defender для России
Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой.
Evo-rus.com 13:43
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Происшествия
Бывший вице-губернатор Новгородской области арестован за мошенничество
Стоит отметить, что четыре года назад Басманный райсуд Москвы приговорил занимавшего тогда пост вице-губернатора Новгородской области господина Нечаева к трем с половиной годам колонии по той же статье — покушение на мошенничество.
Коммерсантъ 04:01