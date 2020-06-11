В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения. 107

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