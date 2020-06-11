Коронавирус

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Курс доллара превысил 70 руб

РБК16:33

Доллар вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Комсомольская правда16:21

Курс доллара превысил отметку в 69 рублей

Ньюс-НН09:30

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС14:20

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру12:23

Курс доллара на Московской бирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Вечерняя Москва14:51

Биржевой курс евро подскочил выше 79 рублей

Росбалт10:28
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Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
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Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM 04:11
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Российская газета вчера в 09:04
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Наука

Создан первый имплант, работающий на энергии магнитного поля

Хайтек+ 09 июня в 05:28
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Экономика

У петербургской ГК «Галактика» появился крупный инвестор

Совладельцами петербургской ГК «Галактика» стали московская компания ООО «Латео» и ООО «Аквамарин».
Gazeta.SPb 13:35
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Общество

Смольный объяснил медленное снятие ограничений в Петербурге

В Петербурге ограничения снимают более опасливо и медленно, нежели в Москве. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему так происходит.
Мегаполис онлайн 16:11
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Спорт

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
3
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Игры

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUM 16:09
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия 17:24
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Общество

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня 07:47
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
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Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Актеру, на днях ставшему виновником смертельного ДТП, по правилам домашнего ареста запрещено пользоваться телефоном и интернетом.
Газета.Ru 07:26
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Общество

ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Business FM прокомментировала заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, который назвал статистику смертности от коронавируса COVID-19 в России «сложной для понимания».
РБК 16:55
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Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
4
Общество

Сергей Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать удаленно

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы продолжать работу в дистанционном формате.
Агентство Москва 11:46
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Авто

Названа цена нового Land Rover Defender для России

Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой.
Evo-rus.com 13:43
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Общество

Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится

РБК 15:52
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Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Происшествия

Бывший вице-губернатор Новгородской области арестован за мошенничество

Стоит отметить, что четыре года назад Басманный райсуд Москвы приговорил занимавшего тогда пост вице-губернатора Новгородской области господина Нечаева к трем с половиной годам колонии по той же статье — покушение на мошенничество.
Коммерсантъ 04:01
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