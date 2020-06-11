Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Футбол
Составлен топ-10 самых перспективных молодых игроков Примеры, в список не попал Феликс
Топ-10 самых перспективных молодых игроков чемпионата Испании по версии Daily Mail: 1. Рикард Пуиг (" Барселона", 20 лет).
Матч ТВ 22:00
Наука
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне.
РИА Новости 11 июня в 07:39
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК вчера в 06:27
Происшествия
В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива
РИА Новости 20:50
Политика
Пушков: приглашать Зеленского на Парад Победы не было оснований
Алексей Пушков в своём блоге с соцсети высказался по поводу отказа российского руководства приглашать Владимира Зеленского на Парад Победы.
Новостной фронт 11 июня в 07:23
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 11 июня в 08:20
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и кинули его в реку
Участники акций протеста против расизма и полицейского насилия в Новом Орлеане, бюст рабовладельца Джона Макдоно и выкинули его в реку Миссисипи.
Газета.Ru 21:59
Армия и оружие
В США объяснили поставки оружия на Ближний Восток конкуренцией с Россией
США продают свое оружие на Ближний Восток, чтобы не уступать этот рынок России и Китаю, пишет The National Interest со ссылкой на американского генерала Кеннета Маккензи.
Известия 18:23
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости 19:04
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда 20:54
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Политика
В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное
Что случилось 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и о задержании 15 человек, в том числе заместителя руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).
РБК вчера в 17:36
Футбол
«Спартак» провел тренировочное занятие на базе в Тушине
Московский "Спартак" провел тренировочное занятие на базе в Тушине, передает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 11:22
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23