Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия
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Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Lenta.ru 01:58
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Astera 12 июня в 10:43
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
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13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Футбол
«Зенит» пока не предложил Кокорину новый контракт
"Зенит" на сегодняшний день не предложил новый контракт своему футболисту Александру Кокорину, играющему на правах аренды в "Сочи", утверждает Вовsоссеr.
ProstoProSport 05:05
Политика
В США призвали ужесточить санкции против Евгения Пригожина
В Конгресс США внесена резолюция с призывом ужесточить санкции против Евгения Пригожина. Внимание на документ обратило МБХ медиа .
Znak.com вчера в 02:59
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
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Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
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В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
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Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» звездам
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Минздрав объяснил неприглядное состояние COVID-палаты в Оренбурге
Минздрав привлек главного эпидемиолога для проведения экспертизы состояния палаты.
Вестирама.ру 04:00
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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Футбол
Егор Бабурин: Ко всем играм нужно готовиться как к финалу
Голкипер нашей команды Егор Бабурин ответил на вопросы болельщиков для Rostov TV .
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены
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Discover24 вчера в 12:43
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Нестеров решил уехать в НХЛ по семейным обстоятельствам
Согласовали условия, дали все, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:35
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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В Петербурге из-за пандемии коронавируса могут потерять работу 144 тыс. горожан, что составляет около 4,5% всех занятых граждан в городе.
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