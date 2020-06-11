Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Политика

Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием.
Известия 06:12
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Гаджеты

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

Astera 12 июня в 10:43
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Киберспорт

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com вчера в 10:46
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Игры

Видео: Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом

У Dontnod Entertainment, разработчика игрового сериала Life is Strange, на горизонте пара проектов — психологический мистический триллер Twin Mirror и разбитая на три эпизода драма Tell Me Why о трансгендерном подростке и его сестре-близняшке.
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Происшествия

Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету

13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Футбол

«Зенит» пока не предложил Кокорину новый контракт

"Зенит" на сегодняшний день не предложил новый контракт своему футболисту Александру Кокорину, играющему на правах аренды в "Сочи", утверждает Вовsоссеr.
ProstoProSport 05:05
Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
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Политика

В США призвали ужесточить санкции против Евгения Пригожина

В Конгресс США внесена резолюция с призывом ужесточить санкции против Евгения Пригожина. Внимание на документ обратило МБХ медиа .
Znak.com вчера в 02:59
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Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

Вести.Ru вчера в 18:37
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» звездам

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности раздать деньги музыкантам, которые оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:48
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Здоровье

Минздрав объяснил неприглядное состояние COVID-палаты в Оренбурге

Минздрав привлек главного эпидемиолога для проведения экспертизы состояния палаты.
Вестирама.ру 04:00
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Футбол

Егор Бабурин: Ко всем играм нужно готовиться как к финалу

Голкипер нашей команды Егор Бабурин ответил на вопросы болельщиков для Rostov TV .
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Хоккей

Нестеров решил уехать в НХЛ по семейным обстоятельствам

Согласовали условия, дали все, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:35
Здоровье

Еще 69 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Как сообщает оперштаб по региону, один человек скончался. На 14 июня в регионе обследовано146285 человек.
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Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж

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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Общество

Более 140 тыс. петербуржцев могут потерять работу из-за коронавируса

В Петербурге из-за пандемии коронавируса могут потерять работу 144 тыс. горожан, что составляет около 4,5% всех занятых граждан в городе.
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Еще 215 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом

Ранее стало известно, что с 12 июня текущего года в Нижегородской области отменили QR-коды для выхода из дома.
Ньюс-НН 04:04
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