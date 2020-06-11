Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.

Курс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть

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