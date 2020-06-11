Финансы
Rambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Общество
Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
RuNews24.ru 06:38
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Здоровье
На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия 19:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
Общество
В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста
В Сиэтле в США шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста.
Вести.Ru вчера в 23:52
Общество
С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений
Начиная с понедельника, 15 июня, республика Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.
RT на русском 17:18
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5 и первые игры для консоли
Sony провела презентацию, на которой показала финальный дизайн PlayStation 5. До этого был известен только внешний вид геймпада.
MobiDevices 11 июня в 17:41
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию
Paparazzi.ru 14:46
Экономика
Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги
Прокофьев отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, курс доллара может подняться.
Вечерняя Москва 09:26
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
Футбол
«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре
Колумбийский нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщается в «твиттере» La Banda Deportiva.
Чемпионат 01:41
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
Собеседник 18:04
Политика
Украина открывает границу с Крымом 15 июня
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 15 июня Крым начнёт принимать иностранцев, однако, в отличие от россиян, для них сохраняется режим обязательной 14-дневной обсервации.
Новый День вчера в 07:32
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com 14:36
Происшествия
Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех
Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей.
Известия 17:22