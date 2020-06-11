Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

ТАСС 01:29
31
Общество

Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
RuNews24.ru 06:38
306
Общество

Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции

На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
335
Здоровье

На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
7
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
147
Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Происшествия

На Камчатке перевернулся катер с людьми

ТАСС 18:25
2
Происшествия

Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия 19:44
38
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
18
Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
30
Общество

В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

В Сиэтле в США шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста.
Вести.Ru вчера в 23:52
Общество

С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений

Начиная с понедельника, 15 июня, республика Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.
RT на русском 17:18
11
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru 16:57
189
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5 и первые игры для консоли

Sony провела презентацию, на которой показала финальный дизайн PlayStation 5. До этого был известен только внешний вид геймпада.
MobiDevices 11 июня в 17:41
978
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию

Paparazzi.ru 14:46
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Экономика

Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги

Прокофьев отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, курс доллара может подняться.
Вечерняя Москва 09:26
Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
2
Футбол

«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре

Колумбийский нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщается в «твиттере» La Banda Deportiva.
Чемпионат 01:41
1
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Общество

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ru 12:58
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Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются

Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
70
Общество

В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России

News.ru 14:30
22
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Общество

Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи

Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
Собеседник 18:04
Политика

Украина открывает границу с Крымом 15 июня

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 15 июня Крым начнёт принимать иностранцев, однако, в отличие от россиян, для них сохраняется режим обязательной 14-дневной обсервации.
Новый День вчера в 07:32
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Игры

Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam

Evo-rus.com 14:36
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Происшествия

Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех

Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей.
Известия 17:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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