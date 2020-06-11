Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
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Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
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Политика

Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

Под нож рискует попасть даже не диссидент – всех диссидентов давно вытеснили из информационного поля – но даже тот сотрудник СМИ, который проявляет на своем посту маловато энтузиазма.
Взгляд.ру 03:24
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Происшествия

Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста, которые тот принёс в видеообращении.
RT на русском вчера в 14:35
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Общество

Французской молодежи предсказали радикализацию из-за коронавируса

Из-за карантина и экономического кризиса во Франции больше всех пострадали люди моложе 25 лет, которые первыми попали под сокращение и пополнили ряды безработных, так как не представляют ценности для работодателей из-за неопытности, пишет Le Monde, предсказывая радикализацию молодежи.
Взгляд.ру 03:37
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Музыка

Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко

АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
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Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
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Происшествия

Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Общество

Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Космос

Спутник Сатурна удивил ученых, развив аномальную скорость

TV BRICS вчера в 03:00
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Общество

Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы

Коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы.
РБК 00:06
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Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
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Общество

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Военная техника, которая будет принимать участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, была передислоцирована из Алабина на площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
RT на русском 00:35
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Футбол

«Колос» — «Шахтер» Донецк: что приготовил фаворит?

«Шахтер» после карантина добыл две убедительные победы, но сумеет ли 14 июня «Колос» удивить «горняков» - ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП

Российский актер Гоша Куценко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.
РБК вчера в 17:14
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Происшествия

Найдено тело пропавшего на реке в Чечне ребенка

Спасатели нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек в Чечне.
Lenta.ru 02:46
Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту крушения катера на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после пропажи четырех человек с потерпевшего крушение на Камчатке катера, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.
Известия вчера в 22:32
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Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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Общество

«Так мы попались»: жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году

Жители города Буденновска признаются, что даже спустя 25 лет после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
РИА Новости 03:35
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Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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