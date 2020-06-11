Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая. Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%). Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Политика
Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке
Под нож рискует попасть даже не диссидент – всех диссидентов давно вытеснили из информационного поля – но даже тот сотрудник СМИ, который проявляет на своем посту маловато энтузиазма.
Взгляд.ру 03:24
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста, которые тот принёс в видеообращении.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Французской молодежи предсказали радикализацию из-за коронавируса
Из-за карантина и экономического кризиса во Франции больше всех пострадали люди моложе 25 лет, которые первыми попали под сокращение и пополнили ряды безработных, так как не представляют ценности для работодателей из-за неопытности, пишет Le Monde, предсказывая радикализацию молодежи.
Взгляд.ру 03:37
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Музыка
Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко
АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Происшествия
В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Происшествия
Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Общество
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Космос
Спутник Сатурна удивил ученых, развив аномальную скорость
TV BRICS вчера в 03:00
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Общество
Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы
Коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы.
РБК 00:06
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Военная техника, которая будет принимать участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, была передислоцирована из Алабина на площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
RT на русском 00:35
Футбол
«Колос» — «Шахтер» Донецк: что приготовил фаворит?
«Шахтер» после карантина добыл две убедительные победы, но сумеет ли 14 июня «Колос» удивить «горняков» - ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП
Российский актер Гоша Куценко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.
РБК вчера в 17:14
Происшествия
Найдено тело пропавшего на реке в Чечне ребенка
Спасатели нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек в Чечне.
Lenta.ru 02:46
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту крушения катера на Камчатке
Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после пропажи четырех человек с потерпевшего крушение на Камчатке катера, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.
Известия вчера в 22:32
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Общество
«Так мы попались»: жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году
Жители города Буденновска признаются, что даже спустя 25 лет после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
РИА Новости 03:35
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20