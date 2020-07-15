Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск. В последний раз евро поднимался выше 81 рубля 7 июля текущего года.
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Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх после снижения на открытии торгов
Свободная Пресса04:50
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Общество
Перечислены регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (672), Санкт-Петербурге (291), Ханты-Мансийском автономном округе (250) и в Алтайском крае (235).Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 13 июля в 03:46
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Общество
Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера
Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия вчера в 01:18
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Происшествия
Задержаны еще два человека из окружения губернатора Фургала
Еще два человека из окружения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны полицией по подозрению в мошенничестве.
Ридус 05:04
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов.
Lenta.ru вчера в 08:19
Происшествия
На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Политика
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Общество
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Исследователям удалось записать более 250 часов полета. Один кондор пролетел 160 километров, при этом не сделав ни одного взмаха крыльями.
Pravda.Ru 04:12
Здоровье
Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни
Специалисты назвали овощ, который способен эффективно и быстро снижать его.
Профиль вчера в 10:15
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Политика
В Кремле рассказали о планах Путина на отпуск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планирует ли глава государства Владимир Путин взять отпуск, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Наука
В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад
Топорик, который 1,4 миллиона лет назад сделали из кости и использовали для разделывания туш, был найден в Африке археологами.
Faktom 04:23
Общество
Москва стала регионом с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Москва и Московская область оказались лидерами в списке субъектов РФ с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки.
Росбалт 04:59
Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона
Канал Showtime объявил о закрытии трагикомедии Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов.
Piter.tv 04:23
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Шоу-бизнес
Фадеев рассказал о спорте во время похудения
Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам, каким спортом занимается во время похудения.
Газета.Ru 04:48
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Кино
Стартовали съёмки экранизации Uncharted
CyberSport.ru 04:56
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34