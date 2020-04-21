Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск. Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля текущего года.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Комментарии
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.
Vprognoze.ru 11:45
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Общество
В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
Общество
ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Транспорт
В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции после информации о заражении нескольких сотрудников администрации региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
РИА Новости 12:01
Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
Здоровье
В Тверской области вводят 1380 коек для пациентов с COVID
В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
РИА Новости 11:00
Кино
Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021).
ТАСС 00:00
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Футбол
Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург»
Metaratings 13:27
Общество
В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
Путешествия
Туроператоры начали бронировать путевки в Турцию на лето
Часть российских туроператоров предлагает забронировать поездки в Турцию начиная с июня.
URA.Ru 03:56
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
Наука
Ученые нашли связь просмотра телевизора и сердечной недостаточности
Ученые считают, что каждые лишние 1,5 часа просмотра телевизора ведут к увеличению вероятности сердечной недостаточности на 42%.
ИА Красная Весна 16:43
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06