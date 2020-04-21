Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск. Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля текущего года.

Футбол УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.

Общество ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить. 290

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,8K

Транспорт В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте. 115

Общество Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции после информации о заражении нескольких сотрудников администрации региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. 57

Происшествия В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. 31

Кино Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия". 31

Здоровье Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию. 59

Футбол Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург» Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург»

Общество Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году. 18

Экономика Греф выступил против налога на проценты по вкладам С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. 23

Общество В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать». 3,8K

Кино Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety. 2