Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск. Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля текущего года.
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