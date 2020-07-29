Финансы

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейКурс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс евро увеличился на 1,1% по отношению к рублю и составил 85,02 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи на 15:37 мск. В последний раз евро превышал отметку в 85 рублей 2 апреля текущего года.
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Курс евро к рублю продолжает расти

Эхо Москвы28 июля в 10:02

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:08

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском28 июля в 09:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ 18:25
Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
1,4K
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Экономика

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM 20:33
Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
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Экономика

Лекарства в России подорожали на 8–24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 17:30
Политика

БелТА: В Белоруссии задержали 33 бойца ЧВК Вагнер

В Белоруссию прибыли 200 бойцов частной военной компании "Вагнер", 33 из них задержаны.
МонаВиста 07:10
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news 04:17
1
Футбол

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

РБК спорт 05:33
1
Общество

«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю

«Роснефть» с 1 октября временно переведет некоторых сотрудников на сокращенную рабочую неделю.
Forbes 28 июля в 11:28
2
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
17
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 18:06
89
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Согласно информации пресс-службы правительства, деньги будут распределены среди 30 регионов России.
Evo-rus.com 05:41
130
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
10
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Происшествия

В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК 21:07
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
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Кино

Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года

NewInform 09:50
2
Экономика

Спрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимума

Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2020 года упал на 53%, до рекордного квартального минимума в 251 т. Причиной этого стали нестабильность в мире из-за коронавируса COVID-19 и высокие цены на золото, следует из данных Всемирного совета по золоту.
Коммерсантъ 03:12
Общество

Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием

В Конгрессе США полагают, что крупнейшие IT-компании Amazon, Facebook, Apple и Google злоупотребляют своей ведущей ролью на рынках.
Деловое.ТВ 09:19
13
Фигурное катание

Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери

Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня 07:28
20
Армия и оружие

Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»

Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
1
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
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Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
5
Технологии

В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
1
Экономика

Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 8,58 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 8,576 млрд рублей.
ТАСС вчера в 09:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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