Финансы
ИзвестияКурс евро на Мосбирже превысил 73 рубля впервые за полгода
Курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 73,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта «Московской биржи» в четверг, 27 февраля. Последний раз курс евро находился выше этого значения 5 сентября 2019 года — тогда он достиг 73,1 рубля.
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