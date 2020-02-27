Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро на Мосбирже превысил 73 рубля впервые за полгода

Курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 73,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта «Московской биржи» в четверг, 27 февраля. Последний раз курс евро находился выше этого значения 5 сентября 2019 года — тогда он достиг 73,1 рубля.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

Интерфакс11:04

Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

РБК11:57

Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

РИА Новости04:37

Американский доллар в ходе торгов на «Мосбирже» впервые с прошлой осени достиг отметки в 66 рублей

Эхо Москвы09:30

Как в шахту лифта: курс доллара в условиях коронавирусной истерии

Свободная Пресса07:34

Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года

Банки.ру06:32

Курс евро поднялся выше 73 рублей

ТАСС10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 13:48, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос

RuNews24.ru 11:11
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 04:50
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Минобороны показало, как работают Силы специальных операций

В честь Дня Сил специальных операций (ССО), который отмечается в России 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российского спецназа.
Газета.Ru 04:23
Политика

Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта

Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 12:50
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Политика

Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе

На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
RT на русском 12:53
Происшествия

Прокуратура обжаловала освобождение по УДО экс-главы ФСИН Реймера

Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.
Моссовет 04:11
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Спорт

Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

До 2016 года, пока Шарапова не получила полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она на протяжении 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие

В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО

РИА Новости 08:49
Происшествия

Самолет ВВС Испании рухнул в море на юго-востоке страны

Самолет военно-воздушных сил испанской армии рухнул в море у берегов провинции Мурсия на юго-востоке страны, сообщает ВВС Испании.
ФАН 11:46
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

РИА Новости 10:26
Единоборства

Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым

В рамках подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко провел спарринг с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
FightTime.ru 25 февраля в 01:56
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК 10:08
Политика

Путин наградил ряд сенаторов за вклад в развитие парламентаризма

Президент России Владимир Путин удостоил госнаградами ряд сенаторов за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Парламентская газета 11:57
Армия и оружие

Главком ВМС Украины оценил военную мощь России в Крыму

Россия после присоединения Крыма за шесть лет перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил главнокомандующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на форме Age of Crimea 2020, передает УНН.
Rambler News Service 00:26
Космос

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
РИА Новости 12:40
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Происшествия

Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей

В четверг днем в сочинском поселке Лазаревское из-за шторма водолазам пришлось прекратить поиски пропавших в морской акватории подростков, которых ищут вторые сутки.
Российская газета 08:59
Футбол

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Вернера

Среди претендентов на забивного немца называются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако он, как сообщается, хотел бы дождаться решения «Ливерпуля».
Metaratings 05:40
Музыка

От России на «Евровидение-2020» поедет Александр Панайотов

От России на мероприятие поедет 35-летний певец Александр Панайотов. Об этом сообщает портал StarHit.
RuNews24.ru 03:16
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, выявившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Политика

Путин рассказал о предложении использовать двойника

Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Газета.Ru 01:44
Футбол

Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию

В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Legalbet 25 февраля в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное