Финансы

ГородовойГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

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ТАСС03:50

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

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Рубль дешевеет: каковы перспективы российской валюты?

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Курс валют в Беларуси на 4 мая: доллар и евро снова резко пошли в рост

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