Финансы
ГородовойРубль подешевел по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
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