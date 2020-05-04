На открытии торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара прибавил 1,2% до отметки в 75,28 рубля. Евро открылся на отметке 82,32 рубля, подорожав на 1,1%. При этом в моменте евро дорожал выше 83 рублей, что стало самой высокой ценой с 22 апреля.

Рубль подешевел по отношению к доллару и евро

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