Финансы

Pravda.RuPravda.RuКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.
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Биржевой курс евро превысил 86 рублей, доллар подорожал до 73 рублей

Банки.рувчера в 03:30

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

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Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

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Известия03:15

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правдавчера в 03:07

В ходе торгов на бирже евро превысил отметку в 85 рублей

Авторадио28 июля в 12:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
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Футбол

«Реал» представил новую форму на следующий сезон

Metaratings 06:30
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Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Газета.Ru 08:22
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 08:27
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
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Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Футбол

Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо»

RT на русском 06:16
Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
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Космос

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

ТАСС 08:51
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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Футбол

«ПСЖ» сразится с «Лионом» в финале Кубка французской лиги

Главная потеря парижан заключается в отсутствии лидера Килианна Мбаппе, который получил травму в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном».
ProstoProSport 09:00
Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

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Корпус Antec DF600 Flux с хорошей вентиляцией способен вместить большие видеокарты

Компания Antec расширила ассортимент компьютерных корпусов, представив модель DF600 Flux для игровой настольной системы на основе материнской платы ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.
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Космос

Впервые зафиксировано движение гигантских дюн на Марсе

Международная группа астрономов впервые зафиксировала движение гигантских песчаных дюн на Марсе, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Science.
TV BRICS 01:40
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Политика

В США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине

В прошлом году американцы заморозили выделение военной помощи украинской стороне.
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Медведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом

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Футбол

Смолов высказался о возвращении в «Локомотив»

Газета.Ru 08:54
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СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»

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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Футбол

Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
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Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
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Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
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