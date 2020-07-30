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Live24
Live24

Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с апреля преодолел отметку 86 рублей. По состоянию на 30 июля 10:00 по мск прирост составил 0,5% — до 86,04 рублей. На момент открытия торгов доллар подорожал на 0,83% — до 73,17 рублей.В источнике
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Дождь

Курс евро на бирже превысил 87 рублей

Дождь03:36
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24
Sputnik Таджикистан

Рубль в Таджикистане резко подешевел до весенних отметок

Sputnik Таджикистан03:05
Банки.ру

Биржевой курс евро превысил 86 рублей, доллар подорожал до 73 рублей

Банки.рувчера в 03:30
Комсомольская правда

Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9

Комсомольская правда29 июля в 08:08
Авторадио

В ходе торгов на бирже евро превысил отметку в 85 рублей

Авторадио28 июля в 12:25
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Российские путешественники открывают международное авиасообщение

Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ18:25
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Глава МИД Украины высказался о разрушении «нормандского формата»

Министерство иностранных дел Украины пока не видит оснований говорить о разрушении «нормандского формата» из-за письма заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот заявил о «бессмысленности» переговорного процесса по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru04:44
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В MIUI 12 появилась функция, как в iOS 14

Технология выполнения всевозможных действий при помощи обычного постукивания по обратной стороне смартфона воплощена на системном уровне в операционной системе Android 11, которую разработчики официально запустят в нынешнем году.
Актуальные Новости29 июля в 11:11
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Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции

Депутат от фракции КПРФ Александр Нараевский попытался воспрепятствовать сотрудникам полиции, когда те хотели составить протокол об административном нарушении из-за одиночного пикета.
Четвертая Власть02:22
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В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осуждённого при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — приводит слова судьи заседания РИА Новости.
RT на русском04:43
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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru18:09
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