Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
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В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с апреля преодолел отметку 86 рублей. По состоянию на 30 июля 10:00 по мск прирост составил 0,5% — до 86,04 рублей. На момент открытия торгов доллар подорожал на 0,83% — до 73,17 рублей.В источнике
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Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
Комсомольская правда29 июля в 08:08