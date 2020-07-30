Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01
Газета.Ru

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru03:08
Коммерсантъ

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24
Известия

Курс евро превысил 86 рублей

Известия03:21
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 86 рублей

Национальная служба новостей03:21
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24
Комсомольская правда

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31
Реклама

В Белоруссии сообщили о подготовке в России новых групп «боевиков»

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что в России якобы формируются еще две группы «боевиков», которых планируется перебросить в республику для осуществления провокаций.
Профиль05:29
10
Реклама
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2K
Реклама

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
131
Реклама

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru04:06
2
Реклама

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
ТАСС04:12
4
Реклама

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 19:56
1,8K
Реклама

Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и бывшего чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
Чемпионат05:01
Реклама
Реклама