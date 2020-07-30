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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая.В источнике
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