Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая.
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Рубль заметно дешевеет на торгах на Московской бирже

Эхо Москвы03:34

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Курс евро превысил 86 рублей

Известия03:21

На открытии торгов курс доллара превысил ₽73, евро — ₽86

РБК03:15

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru03:08
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Политика

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
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Происшествия

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
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Общество

В России выросло число новых случаев заражения коронавирусом

Количество случаев инфицирования коронавирусом в России выросло за последние сутки на 5475, до 828990.
Профиль вчера в 03:51
Происшествия

Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
1,9K
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Ведущая Елена Ландер ушла с «России-1» ради мужа-итальянца

Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер уволилась с телеканала "Россия-1" ради переезда на родину мужа Фабио, в Италию.
Экономика сегодня 02:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил неявку на заседание суда

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев объяснил свою неявку на судебное заседание командировкой в Новосибирскую область.
Газета.Ru вчера в 06:15
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Здоровье

Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
49
Футбол

Опубликовано фото новой домашней и выездной формы «Зенита»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней и гостевой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21 Российской премьер-лиги.
Петербургский дневник 02:57
Технологии

«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией

В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

РИА Новости 02:17
Общество

Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 03:15
5
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
1K
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
29
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,2K
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

RT на русском 28 июля в 14:44
24
Общество

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».
Коммерсантъ вчера в 18:50
1
Гаджеты

Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона

Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по результатам проведенного исследования.
РИА Новости 02:30
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

В Южной Корее представили минивэн Kia Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до российского рынка.
Новые автомобили вчера в 22:48
38
Футбол

Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
3
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
393
Общество

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей.
Газета.Ru 02:15
365
Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Piter.tv 01:36
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Политика

Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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