Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль
В последний раз евро торговался выше 91 рубля в феврале 2016 года. По данным на 17:06 мск, курс евро уже рос на 1,1% - до 91,05 рубля. В свою очередь курс доллара прибавлял по отношению к рублю 1,5% и достигал отметки в 78,29 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар упал до отметки в 76,8 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:24
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 76,88 рубля, курс евро составил 89,7 рубля
Финансовая газетавчера в 03:49