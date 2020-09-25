Инфорос 11

В последний раз евро торговался выше 91 рубля в феврале 2016 года. По данным на 17:06 мск, курс евро уже рос на 1,1% - до 91,05 рубля. В свою очередь курс доллара прибавлял по отношению к рублю 1,5% и достигал отметки в 78,29 рубля.