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ТАСС
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

В последний раз евро торговался выше 91 рубля в феврале 2016 года. По данным на 17:06 мск, курс евро уже рос на 1,1% - до 91,05 рубля. В свою очередь курс доллара прибавлял по отношению к рублю 1,5% и достигал отметки в 78,29 рубля.В источнике
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Комсомольская правда

Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар упал до отметки в 76,8 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:24
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
Газета.Ru

Рубль уверенно растет против доллара и евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:30
Lenta.ru

Курс доллара взлетел до 78 рублей

Lenta.ruвчера в 10:39
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:10
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 76,88 рубля, курс евро составил 89,7 рубля

Финансовая газетавчера в 03:49
РИАМО

Рубль показал падение к доллару и евро на открытии торгов

РИАМО24 сентября в 03:45

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Пушков предрек конец мечтам Киева об иностранном финансировании

Концом «украинской мечты» назвал в пятницу 25 сентября, сенатор Алексей Пушков заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Европейский союз — это не не благотворительная организация или банкомат».
Известия21:16

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отсутствием масок

Специалист вновь рекомендовал носить маски в общественных местах, мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции.
REGNUMвчера в 07:46
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На Урале сняли на видео гигантские красные молнии

Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — сообщил Янковский.
News.ru23 сентября в 05:36

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
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