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ТАСС
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года. К 16:36 мск евро замедлил рост до 1,15% и находился на уровне 91,98 руб. Курс доллара рос на 0,75% - до 78,8 руб.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 29 сентября. В России умирает кинопрокат, безработным разрешат открыть бизнес

URA.Ru23:34
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Vesiskitim.ru

Курс евро вырос до 91 рубля. Впервые с 2016 года

Vesiskitim.ru26 сентября в 04:30
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
РБК

«Наемники» в Карабахе, евро и доллар ослабляют рубль. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00

В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известиявчера в 08:29
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Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

После конфликта 27 сентября противостояние Армении и Азербайджана продолжилось, в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на страничке в Facebook заявила, что в результате отраженной атаки со стороны азербайджанской армии она потеряла 10 танков.
МонаВиставчера в 13:00
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ruвчера в 03:45
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2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
Администрация города Пермивчера в 00:37
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SARS-CoV-2 способен делать человека нечувствительным к боли

Путем экспериментов в рамках лаборатории команде Раджеша Ханны удалось выяснить, что связывание шиповидных белков SARS-CoV-2 с нейропилином-1 минимизирует интенсивность болевых сигналов и, следовательно, заглушает боль.
Актуальные Новостивчера в 05:26