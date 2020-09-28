Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
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В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года. К 16:36 мск евро замедлил рост до 1,15% и находился на уровне 91,98 руб. Курс доллара рос на 0,75% - до 78,8 руб.В источнике
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Курс евро побил очередной рекорд и превысил 91 рубль, доллар выше 78 рублей
Mockva.ru25 сентября в 11:27