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ТАСС
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года. К 16:36 мск евро замедлил рост до 1,15% и находился на уровне 91,98 руб. Курс доллара рос на 0,75% - до 78,8 руб.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
Новый День

Рубль продолжил обвал: евро на бирже выше 92. Кремль успокаивает: «Это ненадолго»

Новый День09:46
Коммерсантъ

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Коммерсантъ09:55
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известия09:37
РИА Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

РИА Новости09:34
URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

URA.Ru09:40
Mockva.ru

Курс евро побил очередной рекорд и превысил 91 рубль, доллар выше 78 рублей

Mockva.ru25 сентября в 11:27

Минобороны Армении: все атаки Азербайджана в Карабахе отражены

Ереван, 28 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на северном и южном направлениях, все атаки ВС Азербайджана успешно пресечены, заявил 28 сентября журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Минобороны Армении: все атаки Азербайджана в Карабахе отражены
REGNUM09:40

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу
РИА Новости09:55
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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности, сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ведомости11:01
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СК начал проверки из-за пожаров в Воронежской области

Воронеж, 28 сентября 2020, 14:49 — REGNUM Проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») организовано СУ СКР по Воронежской области по фактам пожаров в регионе, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.
REGNUM07:49

Танки Т-90М получат новый отечественный комплекс активной защиты

В понедельник, 28 сентября, источники агентства «ТАСС» в российском военном ведомстве, сообщили, что танки Т-90М, которые сегодня находятся в процессе усовершенствования, могут стать обладателями отечественного комплекса активной защиты «Арена-М».
ГЛАС.RU06:26
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Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
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Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04