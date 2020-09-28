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ТАСС
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года. К 16:36 мск евро замедлил рост до 1,15% и находился на уровне 91,98 руб. Курс доллара рос на 0,75% - до 78,8 руб.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи
 утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.
Известия03:58
Подробнее о событии
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

URA.Ru09:40
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
Коммерсантъ

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Коммерсантъ09:55
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомости09:50
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
РИА Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков

"На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости09:43
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Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.
Пятый канал22:55
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы неделивчера в 12:48
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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