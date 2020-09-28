Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
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В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года. К 16:36 мск евро замедлил рост до 1,15% и находился на уровне 91,98 руб. Курс доллара рос на 0,75% - до 78,8 руб.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи
утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.
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