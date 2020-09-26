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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.В источнике
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Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
Новая газета

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Новая газетавчера в 10:20
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
Дождь

Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Дождь23 сентября в 10:42

«Грязная тварь»: Дискуссия о преступлениях ВСУ на украинском ТВ вызвала истерику у нациста Корчинского

Слова журналиста вызвали истерику у другого гостя программы – экс-лидера нацистской группировки УНА_УНСО (запрещена на территории России – прим.ред.) Корчинского.
ИА Новороссия01:42

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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Шарль Леклер: Пока результаты выше ожиданий

Во второй тренировке Гран При России Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали восьмое и десятое время, отметив неплохую скорость машины в Сочи, а руководитель Скудерии Маттиа Бинотто прокомментировал назначение Стефано Доменикали на должность президента и исполнительного директора Формулы 1.
F1news.ruвчера в 13:23