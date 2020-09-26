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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфаксвчера в 10:02
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04

СК Белоруссии предъявил обвинения правозащитнице по делу о беспорядках

«Марии Рабковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь — обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности», — заявили в СК.
СК Белоруссии предъявил обвинения правозащитнице по делу о беспорядках
RT на русском10:27

Продажи автомобилей Lada локальной сборки начались на Украине

Согласно опубликованным сведениям, на Украине стоимость автомобилей локализованной сборки начинается с отметки 216,5 тыс. гривен, что составляет примерно 7,7 тыс. долларов, и доходит до 370,7 тыс. гривен (около 13,1 тыс. долларов).
Тарантас Ньюс10:31
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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