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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Новая газета

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Новая газетавчера в 10:20
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Дождь

Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Дождь23 сентября в 10:42

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъвчера в 09:16
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
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При нападении на конвой губернатора в Нигерии погибли 15 человек

Не менее 15 членов сопровождения губернатора нигерийского штата Борно Бабаганы Умары Зулум погибли в результате засады боевиков-исламистов, связанных с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Известия22:05
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Барановская примерила свадебный наряд с крыльями «феи»

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» ведущей появилась серия свежих снимков, где та предстала в необычном образе — белоснежном свадебном платье с открытыми рукавами, дополнив образ полупрозрачными крыльями как у сказочной феи, прикрепленными к спине.
WomanHit.ruвчера в 08:26
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
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