Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфаксвчера в 10:02
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
189

Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
41

За сутки в Алтайском крае заболел коронавирусом 81 человек, 7 умерли

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:17
1,1K

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
301

Норвегия последовательно втягивается в конфликт НАТО с Россией

Авторы патриотического Telegram-канала «Сварщики» («Сводки Арктики») прокомментировали заявление Минобороны Норвегии о том, что страна ведёт переговоры с Соединёнными Штатами и намерена возобновить военное сотрудничество с Вашингтоном.
Rusvesna.su05:36

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
487