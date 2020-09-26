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Evo-rus.com
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Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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Взгляд-инфо

Курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался выше 79

Взгляд-инфо10:44
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс25 сентября в 10:02
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ25 сентября в 10:04
Комсомольская правда

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

Комсомольская правда25 сентября в 10:23
Daily Moscow

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Daily Moscow09:44

В России установлены новые выплаты за борьбу с Covid-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился установить в 2020 году стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам противопожарной службы, а также работникам МЧС.
АБН10:02
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUM15:26

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31
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