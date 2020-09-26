Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.