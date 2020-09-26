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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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Взгляд-инфо

Курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался выше 79

Взгляд-инфо10:44
Комсомольская правда

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

Комсомольская правда25 сентября в 10:23
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс25 сентября в 10:02
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ25 сентября в 10:04
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия25 сентября в 20:25
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки
Российская газета12:12

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости15:39
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известия08:29
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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