Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Санкт-Петербург, 26 сентября 2020, 08:43 — REGNUM Хоккейный санкт-петербургский клуб СКА проиграл казанской команде «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).