Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
Дождь

Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Дождь23 сентября в 10:42
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Новая газета

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Новая газетавчера в 10:20
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
84

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
28

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
16

За сутки в Алтайском крае заболел коронавирусом 81 человек, 7 умерли

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:17
1,1K

СКА проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов в матче КХЛ

Санкт-Петербург, 26 сентября 2020, 08:43 — REGNUM Хоккейный санкт-петербургский клуб СКА проиграл казанской команде «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM01:43
2