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МИР 24
МИР 24

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.В источнике
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Газета.Ru

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45
Rambler News Service

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40
Экономика сегодня

Американский доллар преодолел планку в 74 рубля на Московской бирже

Экономика сегоднявчера в 05:49
REGNUM

Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

REGNUMвчера в 12:27
Москва 24

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09
Эхо Москвы

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35

Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Частный Корреспондент08:00

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ruвчера в 11:27
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Глава МИД Украины напомнил о роли Кравчука в развале СССР в интересах Киева

Киев, 1 августа 2020, 15:52 — REGNUM Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе усилит работу украинской делегации.
REGNUM08:52

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com02:03
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