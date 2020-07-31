Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Кино Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается. 10

Транспорт Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения. 29

Политика Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба. 136

Происшествия В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа.

Здоровье В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,7 млн Бразилиа, 2 августа 2020, 01:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 45 392 и достигло 2 707 877, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Экономика Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15% Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России. 69

Футбол Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.

Общество В Москве за месяц закрыли 24 магазина за нарушение режима по COVID-19 За последний месяц в Москве приостановили деятельность более двадцати магазинов за нарушения режима, установленного в связи распространением коронавируса, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк "Интерфаксу" в субботу. 6

Футбол «Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии В Коимбре состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Португалии сезона-2019/20. Между собой встречались «Порту» и «Бенфика».

Фигурное катание Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Политика Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе будет "очень сложно" без участия США. 4

Экономика Apple объявила о росте квартальной выручки на 11% Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 396

Общество Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России сделают бесплатной. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Единоборства Стали известны результаты взвешивания UFC Fight Night 173 В ночь с 1 на 2 августа мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173.