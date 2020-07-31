Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com 02:34
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»
Известия 17:42
Транспорт
Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы
Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
РИАМО 18:00
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy представили всех полководцев
Игромания.ру 14:29
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Происшествия
В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа
Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа.
Lenta.ru 18:28
Футбол
«Это отсутствие уважения к своим товарищам по команде, а также к клубу». В «Барселоне» подтвердили отказ Артура играть за них в Лиге чемпионов
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник команды Артур отказался присоединиться к каталонцам, которые готовятся к участию в Лиге чемпионов.
Матч ТВ 17:24
Общество
Врач оценила колебания прироста случаев коронавируса в Москве
Главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина заявила, что ситуация по коронавирусу в Москве стабильна.
Московский Комсомолец 15:33
Здоровье
В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,7 млн
Бразилиа, 2 августа 2020, 01:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 45 392 и достигло 2 707 877, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.
REGNUM 18:45
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Футбол
Футбольный клуб «Химки» лишился главного тренера
Ореанда-Новости 05:27
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Общество
В Москве за месяц закрыли 24 магазина за нарушение режима по COVID-19
За последний месяц в Москве приостановили деятельность более двадцати магазинов за нарушения режима, установленного в связи распространением коронавируса, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк "Интерфаксу" в субботу.
Интерфакс 12:05
Футбол
«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии
В Коимбре состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Португалии сезона-2019/20. Между собой встречались «Порту» и «Бенфика».
Metaratings 17:43
Фигурное катание
Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе
Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Газета.Ru 12:19
Политика
Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе будет "очень сложно" без участия США.
Газета.Ru 15:07
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM 30 июля в 18:55
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 13:06
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Общество
Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России
Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России сделают бесплатной. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
АБН 10:51
Футбол
Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины
Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
Sport24.ru 16:23
Единоборства
Стали известны результаты взвешивания UFC Fight Night 173
В ночь с 1 на 2 августа мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173.
Чемпионат 02:17
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Политика
Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ
Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.
Российская газета 17:44
Политика
Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Переговоры китайской компании ByteDance и американской Microsoft о продаже приложения TikTok приостановлены, сообщают источники.
Взгляд.ру 17:52