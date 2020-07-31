Финансы

МИР 24МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

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Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

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Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

REGNUMвчера в 12:27

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05

Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Веснавчера в 07:04
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Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
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Коммерсантъ 09:36
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Транспорт

Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы

Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
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Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа.
Lenta.ru 18:28
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«Это отсутствие уважения к своим товарищам по команде, а также к клубу». В «Барселоне» подтвердили отказ Артура играть за них в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник команды Артур отказался присоединиться к каталонцам, которые готовятся к участию в Лиге чемпионов.
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Общество

Врач оценила колебания прироста случаев коронавируса в Москве

Главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина заявила, что ситуация по коронавирусу в Москве стабильна.
Московский Комсомолец 15:33
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Здоровье

В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,7 млн

Бразилиа, 2 августа 2020, 01:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 45 392 и достигло 2 707 877, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.
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Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
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Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

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Общество

В Москве за месяц закрыли 24 магазина за нарушение режима по COVID-19

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В Коимбре состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Португалии сезона-2019/20. Между собой встречались «Порту» и «Бенфика».
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе будет "очень сложно" без участия США.
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Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

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Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

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Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России

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Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины

Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
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Стали известны результаты взвешивания UFC Fight Night 173

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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru 12:40
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Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ

Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.
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Политика

Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok из-за Трампа

Переговоры китайской компании ByteDance и американской Microsoft о продаже приложения TikTok приостановлены, сообщают источники.
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Как работают Яндекс.Новости?
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