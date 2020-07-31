Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Путешествия
Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
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Evo-rus.com 09:07
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
Кино
Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon
Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform вчера в 10:33
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
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Авто
С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей
Пресс-служба федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор "Тамань" рассказала о том, что за два летних месяца по Крымскому мосту проехало свыше миллиона автомобилей.
Тарантас Ньюс 10:10
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Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Гаджеты
Российские Huawei Nova 5T получили обновление EMUI 10.1
Российские пользователи смартфона Huawei Nova 5T начали получать обновление фирменной прошивки EMUI 10.1, которая недавно стала доступна в Европе.
Megaobzor.com 07:43
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com 02:58
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Деловое.ТВ вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Путешествия
Отдых для россиян в Крыму стал дешевле
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
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Коммерсантъ 09:26
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Общество
Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова
Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
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Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу
С сегодняшнего дня в столице Урала возобновили работу торого-развлекательные центры.
Freepressa.ru 07:04
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
Evo-rus.com 01:14
Происшествия
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01