Финансы

МИР 24МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

REGNUMвчера в 12:27

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05

Американский доллар преодолел планку в 74 рубля на Московской бирже

Экономика сегоднявчера в 05:49
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Путешествия

Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
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Общество

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
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Общество

Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
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Кино

Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon

Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform вчера в 10:33
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Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

Evo-rus.com 02:58
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Авто

С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей

Пресс-служба федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор "Тамань" рассказала о том, что за два летних месяца по Крымскому мосту проехало свыше миллиона автомобилей.
Тарантас Ньюс 10:10
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Гаджеты

Российские Huawei Nova 5T получили обновление EMUI 10.1

Российские пользователи смартфона Huawei Nova 5T начали получать обновление фирменной прошивки EMUI 10.1, которая недавно стала доступна в Европе.
Megaobzor.com 07:43
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com 02:58
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Деловое.ТВ вчера в 02:41
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Шоу-бизнес

Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
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Путешествия

Отдых для россиян в Крыму стал дешевле

Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
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Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Общество

Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова

Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
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Здоровье

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
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Экономика

В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат

На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
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Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Общество

Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу

С сегодняшнего дня в столице Урала возобновили работу торого-развлекательные центры.
Freepressa.ru 07:04
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Экономика

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
Evo-rus.com 01:14
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Происшествия

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Происшествия

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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