Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом
Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
Общество
Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова
Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 07:24
Шоу-бизнес
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Кино
Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги
Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новости вчера в 08:45
Происшествия
На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей
РИА Новости 12:36
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Политика
Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»
Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
Вести.Ru вчера в 07:28
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Автоспорт
Россиянин Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании
Российский пилот Никита Мазепин стал победителем первой гонки, прошедшей в рамках четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-2".
Интерфакс-Спорт 12:12
Футбол
Арсенал — Челси 0:1 (1-й тайм)
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Шоу-бизнес
22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж
На днях 22-летняя дочь Сергея Бодрова-Младшего, только окончившая ГИТИС, связала себя узами брака с коллегой по цеху.
StarHit.ru 11:00
Происшествия
В Хельсинки провели «Топлесс флешмоб»
РИА Новости 12:25
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Сразу было ясно, что „Мерседесы“ слишком быстры»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании.
Sports.ru 10:37
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Путешествия
Отдых для россиян в Крыму стал дешевле
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
REGNUM вчера в 19:53
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
Авто
Российский авторынок покинули семь автомобилей за полгода
Специалисты издания 110КМ составили список автомобилей, которые покинули российский авторынок в 2020 году.
Avtovesti.com 06:26
Шоу-бизнес
Галкин ответил на вопрос о разводе с Пугачевой
Юморист Максим Галкин впервые публично прокомментировал слухи о своем разводе с певицей Аллой Пугачевой.
Народные новости 10:48
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45