Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Происшествия
В Ленобласти в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали
Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей, девочки 4,6 и 8 лет, получили травмы средней тяжести.
REGNUM 10:41
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
UfaTime.ru 07:43
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Происшествия
Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска
Коммерсантъ Екатеринбург 14:43
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства
Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru 09:03
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Происшествия
Депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке в Петербурге
Напомним, ранее сообщалось, что депутата Госдумы обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.
Live24 вчера в 03:49
Футбол
«Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России
В первом туре нового сезона женской Суперлиги московский ЦСКА обыграл «Зенит». Дебютная встреча питерской команды завершилась со счётом 1:2.
Чемпионат 13:10
Космос
Петербургские учёные придумали, как очистить космос от мусора
Петербургские учёные предложили обнаруживать космический мусор с помощью мультиспектральной системы видеомониторинга.
78.ru 15:55
Наука
Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры
ToDay News Ufa 29 июля в 11:53
Общество
Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.
РИА Новости 16:04
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «звездных войн»
В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru 03:13
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Политика
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию после открытия границы с РФ
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию с момента открытия границы с Россией в субботу, 1 августа.
Известия 15:22
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 30 июля в 04:19
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
Происшествия
На юге Москвы автомобиль наехал на переходящих дорогу пешеходов
На юге Москвы автомобиль наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
РБК 16:48
Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Шоу-бизнес
21-летний сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы со студенткой
Избранница Шульгина, шокированная сюрпризом, ответила согласием, и теперь пара готовится узаконить отношения и сыграть свадьбу.
Слово и Дело 10:50
Шоу-бизнес
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 07:24
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24