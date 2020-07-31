Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Телеканал 360° вчера в 17:31
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте.
RT на русском 09:16
Гаджеты
Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку приложения Cortana
Компания Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку своего приложения Cortana, убирая его на различных платформах.
Дни24 09:25
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Газета.Ru 06:01
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Происшествия
В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса
Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС.
Москва 24 30 июля в 20:04
Общество
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
РИА Новости 10:29
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
РИА Новости 09:08
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Здоровье
На Украине ожидают 4 тысячи смертей от COVID-19 до окончания пандемии
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:45
Здоровье
В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса
Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
НГС55 08:20
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы главы государства, назначенные на 3 ноября 2020 года, на более поздний срок из-за коронавируса.
Finam.Ru 30 июля в 10:18
Киберспорт
Valve обновила страницу с наградами Battle Pass 2020 в Dota 2
В ночь на 1 августа для Dota 2 вышел патч, с которым разработчики обновили страницу с наградами Battle Pass к The International 2020.
CyberSport.ru 10:54
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Общество
В Польше похитили и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
В польской Легнице неизвестными был украден памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
Комсомольская правда вчера в 12:40