Финансы

МИР 24МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

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Американский доллар преодолел планку в 74 рубля на Московской бирже

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Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

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Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

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Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40
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В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

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Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

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Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте.
RT на русском 09:16
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Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку приложения Cortana

Компания Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку своего приложения Cortana, убирая его на различных платформах.
Дни24 09:25
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Газета.Ru 06:01
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Общество

Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

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Происшествия

В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса

Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
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Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС.
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Общество

СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка

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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Здоровье

На Украине ожидают 4 тысячи смертей от COVID-19 до окончания пандемии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:45
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Здоровье

В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса

Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
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В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

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Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы главы государства, назначенные на 3 ноября 2020 года, на более поздний срок из-за коронавируса.
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Киберспорт

Valve обновила страницу с наградами Battle Pass 2020 в Dota 2

В ночь на 1 августа для Dota 2 вышел патч, с которым разработчики обновили страницу с наградами Battle Pass к The International 2020.
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Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Армия и оружие

В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
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Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

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В Польше похитили и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

В польской Легнице неизвестными был украден памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
Комсомольская правда вчера в 12:40
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