Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
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Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.В источнике
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