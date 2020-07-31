Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
Общество
Microsoft может купить сервис TikTok
Согласно изданиям The New York Times и Reuters, китайская компания ByteDance, владеющая видеосервисом TikTok, согласилась продать американскую долю в подразделении приложения.
MobiDevices 13:41
Футбол
Николич: «Кокорин был открыт для перехода в „Локомотив“»
Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам.
Soccer.ru 13:35
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт США во втором квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годом исчислении из-за пандемии коронавируса.
Городовой 30 июля в 10:27
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Evo-rus.com вчера в 03:35
Футбол
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn 15:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки
Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки К слову, последнее видео с Лизой Алла Пугачева публиковала полтора месяца назад.
Вокруг ТВ вчера в 17:23
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие
В России обнаружены кладбища с погибшими в Сирии российскими военными
Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
Avia.pro 10:21
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 12:42
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:31
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Говорит Москва 06:55
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству страны проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
Страна Советов on-line 13:08
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Авто
Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Газете.ру» рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова.
Lenta.ru 15:45
Футбол
Битва за премьер-лигу: «Балтика» сразится с 21 командой ФНЛ
Калининградская "Балтика" в воскресенье, 2 августа начнёт свой очередной сезон в футбольной национальной лиге.
Клопс вчера в 11:14
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38