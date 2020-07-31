Финансы

МИР 24МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

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Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

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Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Веснавчера в 07:04
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Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам.
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Валовой внутренний продукт США во втором квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годом исчислении из-за пандемии коронавируса.
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Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
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Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

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Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
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Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
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Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки

Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки К слову, последнее видео с Лизой Алла Пугачева публиковала полтора месяца назад.
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Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой

Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
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Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
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Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
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Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
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Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
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Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
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В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

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Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
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Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько

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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству страны проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
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Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России

Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Газете.ру» рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова.
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Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
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