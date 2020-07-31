Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Автоспорт
Расселла оштрафовали на пять мест на старте Гран-при Великобритании
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл был оштрафован на пять стартовых мест на Гран-при Великобритании.
Чемпионат 13:24
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных в стране россиян
33 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии 29 июля, арестованы, сообщил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.
Коммерсантъ 13:59
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн 07:13
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 03:19
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск 05:40
Киберспорт
Valve обновила страницу с наградами Battle Pass 2020 в Dota 2
В ночь на 1 августа для Dota 2 вышел патч, с которым разработчики обновили страницу с наградами Battle Pass к The International 2020.
CyberSport.ru 10:54
Музыка
Группа Little Big поставила новый рекорд «Евровидения»
Discover24 05:01
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости 01:18
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео
Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
Passion.ru 11:14
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Армия и оружие
США допускают развертывание гиперзвуковых ракет
США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.
Вечерний курьер вчера в 15:23
Политика
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио вчера в 10:53
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru вчера в 07:10
Политика
В TikTok отреагировали на угрозы Трампа запретить соцсеть
Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране.
Lenta.ru 12:25