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REGNUMREGNUMКурс евро на Московской бирже превысил 79 рублей

Москва, 11 июня 2020, 16:58 — REGNUM Курс евро на валютных торгах в четверг, 11 июня, поднимался выше 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 16:31 мск евро рос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии — до 79,01 рубля.
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