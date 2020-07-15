Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Футбол Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.

Авто В России началось производство нового седана Kia K5 На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство седана бизнес-класса KIA K5, которое ведется методом крупноузловой сборки.

Футбол РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».

Происшествия На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 196

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 70

Происшествия В Приамурье на стройке ГПЗ выявили нарушения прав мигрантов-строителей Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе.

Общество В России за сутки зафиксировано 6422 новых случая коронавируса В России за сутки зафиксировано 6422 новых носителя коронавирусной инфекции.

Наука Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер. 14

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Экономика Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6% Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. 126

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Гаджеты Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.

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Общество Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась За сутки 14 июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 264 новых случая заболевания коронавирусом. 5

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 52