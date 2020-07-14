Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия» Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС. 36

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 19

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. 33

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2,5K

Политика Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.

Политика Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля. 1

Общество Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в сексуальном насилии Российский журналист и бывший помощник главного редактора «Эхо Москвы» Леся Рябцева обвинила в сексуальном насилии главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина и его друга.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 68

Авто Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant Фотографии, на которых можно увидеть финальную версию внедорожника Aurus Komendant, появились у Российской газеты. 11

Здоровье О главной тайне коронавируса рассказал петербургский патологоанатом По словам руководителя Центра инфекционной патологии Боткинской больницы, заведующего НИО патоморфологии Центра Алмазова, профессора Всеволода Цинзерлинга, по-прежнему не разгадан механизм смерти от коронавируса. 15

Спорт «Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье погибшего футболиста Самохвалова Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 84

Здоровье Вторая волна может убить 120 тысяч британцев Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей. 3

Происшествия В Мурманске расследуют дело о мошенничестве при благоустройстве Сотрудники полиции провели обыски в учреждении, занимающемся благоустройством Мурманска, а также в подрядных организациях в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий в сфере благоустройства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 1

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе. 16

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 962

Политика Ливия получила ЗРК Египта для защиты от вмешательства Турции Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что вмешательство Египта в ливийский конфликт является актом самообороны от турецких наемников и террористов ПНС Ливии. 75