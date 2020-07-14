Финансы
REGNUMКурс евро на Московской бирже превысил 81 рубль
Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда
В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
Известия 11:10
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Здоровье
Особый режим по COVID-19 в Саратовской области продлят
В Саратовской области планируется продлить "антикоронавирусные" ограничения.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:25
Политика
Посол Армении заявил о ранении восьми человек на границе с Азербайджаном
В результате столкновений на границе с Азербайджаном с армянской стороны пострадали по меньшей мере восемь человек, из них пятеро - мирные жители, заявил во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости 12:12
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Политика
«Наломала дров». Болгарии надоело быть «газовой капризулей»
Несмотря на возникшие трудности вокруг строительства газопровода "Турецкий поток", Болгария доведет строительство до конца, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.
BaltNews.lt вчера в 10:28
Происшествия
В Краснодаре ливень подтопил 25 участков автодорог
В результате, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории.
REGNUM 10:39
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
Общество
Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Политика
Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»
Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отправил ряду американских сенаторов письмо, касающееся санкций в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 11:01
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS разрешить «Ман Сити» играть в ЛЧ
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал позорным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) разрешить "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 10:37
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну.
Городовой 11:36
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 12 июля в 14:49
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Экономика
Индекс РТС упал ниже 1200 пунктов впервые с 15 июня
Индекс РТС упал на 2,85%, до 1199,37 пункта, свидетельствуют данные торгов на 14:17 мск.
РБК 07:27
Происшествия
Масштабный пожар на складе ПВХ в Самаре сняли с воздуха
Почти сутки сотрудники МЧС пытаются совладать с пожаром на складе с краской и пластиковыми изделиями в Самаре.
Вести.Ru 04:53
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47