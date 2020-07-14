Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 16.07 по мск, стоимость европейской валюты составила 81,018 руб. Доллар также укрепляется к российскому рублю на фоне дешевеющей нефти.
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Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Технологии
Проект российского спутникового интернета обойдется в 40 млрд рублей
OneWeb получила в нем 60%, российская сторона — 40%.
Коммерсантъ 08:53
Армия и оружие
Армения сообщила о гибели двух офицеров после обстрелов Азербайджана
Аргументы и Факты 07:54
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
Evo-rus.com 10:02
Экономика
Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году
В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
Интерфакс 10:14
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Энергетика
Новак: Москва выполняет обязательства по поставке нефти и газа Минску
На настоящий момент Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, заявил российский министр энергетики Александр Новак во время переговоров российского премьер-министра Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Романом Головченко.
RT на русском 10:00
Здоровье
Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03
Общество
Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа
Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Общество
Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог
Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00
Космос
ТУСУР запатентовал покрытие из сульфата бария для защиты космических аппаратов от перегрева
Сульфат бария же поглощает всего 7-10%, что лучше поддерживает температуру радиатора на заданном уровне и защищает все приборы космического аппарата от перегрева.
Интерфакс - Россия 07:09
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Футбол
Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России
"Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.
Газета.Ru 09:19
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Футбол
В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля
Чемпионат 03:07
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Единоборства
Ян призвал не сравнивать его с Нурмагомедовым
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Пётр Ян призвал не сравнивать его с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC в лёгком весе.
Sport.ru 08:14
Политика
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
РИА Новости 08:56
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
Разработчики Ghost of Tsushima выложили в сеть релизный трейлер
Вашингтон, 14 июля 2020, 08:09 — REGNUM Студия Sucker Punch Productions опубликовала релизный трейлер игры Ghost of Tsushima.
REGNUM 01:09
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24