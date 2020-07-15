Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск. В последний раз евро поднимался выше 81 рубля 7 июля текущего года.
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Доллар подешевел до 70,92 рубля

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Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля

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«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, который запрещает усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол.
RT на русском вчера в 11:34
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В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Игры

Death Stranding стала доступна на PC

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Политика

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
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Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
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Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews вчера в 08:42
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Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
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Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
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Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально

Avtovesti.com 02:50
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Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
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Происшествия

Российская пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом в кустах парочку

В Ставропольском крае жительница одного из многоэтажных домов доской избила парочку, которая занималась сексом в кустах под ее окнами.
Lenta.ru 02:08
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
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Гаджеты

Компания Xiaomi представила детский телефон Qin AI Life

Evo-rus.com вчера в 03:14
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Футбол

Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта между её мужем и президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
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Авто

Range Rover и Range Rover Sport получили новый дизель

Новый двигатель заменил собой дизели фордовской эпохи — V6 3.0 и V8 4.4. Такое же обновление предложили и для модели Range Rover Sport.
Тарантас Ньюс 05:34
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Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
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Путешествия

АТОР перечислила готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала те страны, которые официально объявили о готовности принимать российских туристов.
Наша версия вчера в 08:06
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Политика

Комитет ГД одобрил поправки о голосовании в течение трех дней

Комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки.
ФАН вчера в 20:51
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

К ноябрю в России планируют утвердить стандарт школьной одежды

Минпромторг России планирует к ноябрю 2020 года утвердить стандарт школьной одежды.
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Армия и оружие

Самолеты Ил-26 привлечены к тушению пожаров в Ульяновской области

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 помогают тушить природные пожары в Ульяновской области.
Политическая Экспертиза 03:33
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