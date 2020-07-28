Финансы

ИзвестияИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском08:48

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50
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В Калининграде машина упала под провалившийся асфальт. Есть видео

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Шоу-бизнес

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

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Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
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