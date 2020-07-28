Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
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Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары
В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
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Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов президента.
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