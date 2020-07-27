Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Смотрите также
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Генерал Балуевский оценил заявление Пентагона о выводе военных из ФРГ
Путин призвал сделать все во избежание повторного введения ограничений
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
Подробнее о событии