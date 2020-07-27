Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Следователи считают, что с 2017 по 2019 годы, когда у предприятий Кужикова накопилась недоимка по налогам в 65 миллионов рублей, он использовал счета третьих лиц для приобретения товаров и оказание услуг, а также для расчётов с партнёрами.