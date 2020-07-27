Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
Подробнее о событии
Компания

Курс евро задержался выше 85 рублей

Компаниявчера в 03:18
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском28 июля в 09:46
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
Газета.Ru

Евро превысил 85 рублей

Газета.Ru28 июля в 08:39
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
Реклама

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости18:47
1,3K
Реклама
Реклама

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки.
Известиявчера в 06:52
40

Генерал Балуевский оценил заявление Пентагона о выводе военных из ФРГ

Генерал армии и бывший начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Юрий Балуевский заявил, что сообщение Минобороны США о выводе свыше 11 тысяч военнослужащих из Германии является «пропагандистской шумихой».
Аргументы и Фактывчера в 14:36
331
Реклама

Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
116

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru22:15
20
Реклама

Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Взгляд.рувчера в 10:47
104

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известиявчера в 09:18
7

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
1,7K
Реклама

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК19:33
24
Реклама

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
220

Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru28 июля в 03:27
2
Реклама

Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Следователи считают, что с 2017 по 2019 годы, когда у предприятий Кужикова накопилась недоимка по налогам в 65 миллионов рублей, он использовал счета третьих лиц для приобретения товаров и оказание услуг, а также для расчётов с партнёрами.
Zabnews.ru21:35
1
Реклама
Реклама