Финансы
ИзвестияКурс евро на Московской бирже превысил 85 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:37 мск достигла отметки в 85,02 рубля впервые со 2 апреля.
Читать в источнике
Оценить466
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года
Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
РЕН ТВ 04:27
Общество
Власти Саратовской области ужесточат масочный режим
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Происшествия
ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Украина обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения Россией морского парада в Севастополе.
Коммерсантъ 03:05
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
Энергетика
«Роснефти» подобрали конкурентов
По мнению эксперта, неполучение 50 млрд кубометров запасов Ушаковского месторождения не должно быть критично для «Роснефти», которая обладает достаточным ресурсным потенциалом на других лицензионных участках в низовьях Енисея для создания производства СПГ.
Коммерсантъ 27 июля в 17:57
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Газета.Ru 04:14
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Общество
Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля
Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.
Москва 24 вчера в 21:43
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
Алтайский боксер арестован после драки
Sibnovosti.ru 04:11
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Происшествия
В Севастополе от COVD-19 скончались двое пенсионеров
В городе-герое коронавирус вызвал осложнения у двоих престарелых мужчин в возрасте 83 и 85 лет.
КП - Севастополь 04:42
Общество
Эксперт счел положительной идею внедрения алкозамков для автомобилей
Представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев оценил подготовку Минпромторгом России "концепции внедрения в массовое потребление алкозамков".
Газета.Ru 04:31
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса
«Очередным бредом» назвал публикации американских СМИ о причастности российских спецслужб к распространению фейков о коронавирусе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева 29 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 04:40
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
Происшествия
Защита экс-консула Сейшел в Екатеринбурге написала заявление в СКР на следователей МВД
Защита бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге, бизнесмена Игоря Вожагова написала заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело на следователя ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, которая расследует дело в отношении экс-консула.
Znak.com 04:26