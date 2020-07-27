Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46

Евро превысил 85 рублей

Газета.Ruвчера в 08:39

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:11, Ашберн
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Флориду» в контрольном матче

Вести.Ru 14:59
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru вчера в 06:36
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
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Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А

"Милан" крупно обыграл "Сампдорию" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей — 4:1.
RT на русском 15:33
Футбол

Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА

Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск.
RT на русском 14:04
Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Общество

Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
2
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК вчера в 07:11
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Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Игры

Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers

Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
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Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
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Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
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Здоровье

Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция уже в третий раз выявлена у жителя Тернопольской области Украины, заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук.
Газета.Ru 15:52
Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
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Общество

В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК

Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.
Lenta.ru 15:48
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
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