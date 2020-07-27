Финансы
ВедомостиКурс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.
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Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А
"Милан" крупно обыграл "Сампдорию" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей — 4:1.
RT на русском 15:33
Футбол
Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА
Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск.
RT на русском 14:04
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен
Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК вчера в 07:11
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Игры
Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers
Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Здоровье
Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция уже в третий раз выявлена у жителя Тернопольской области Украины, заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук.
Газета.Ru 15:52
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
Общество
В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК
Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.
Lenta.ru 15:48
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44