Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.

Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

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