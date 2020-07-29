Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля. Относительно закрытия предыдущих торгов евро подорожал на 0,56% (до 84,02 рубля).

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

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