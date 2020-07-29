Финансы

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля. Относительно закрытия предыдущих торгов евро подорожал на 0,56% (до 84,02 рубля).
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Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Ру03:22

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Политика

Парламент Турции принял закон об ужесточении контроля за соцсетями

Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло закон об усилении контроля за соцсетями и информационными сайтами, передает телеканал NTV.
Коммерсантъ 02:09
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Армия и оружие

Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

РИА Новости 03:29
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Футбол

Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта

Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о том, что команду в связи с истечением срока контракта покидает российский полузащитник Олег Шатов.
Вести.Ru 03:40
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как похудеть без риска для здоровья

Мясников не рекомендует взвешиваться каждый день.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 08:12
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
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Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
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Общество

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
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Футбол

«Это провал». Газзаев оценил выступление «Спартака»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс 03:15
Культура

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист, куда вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве.
РИА Новости вчера в 08:38
1
Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
F1news.ru вчера в 12:02
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

RT на русском вчера в 14:44
12
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
495
Авто

Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений

32CARS.ru вчера в 08:39
3
Футбол

«Бавария» продаст Алькантару за 30 миллионов евро

Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб продаст 29-летнего хавбека, если за игрока предложат не менее 30 миллионов евро.
Матч ТВ 03:04
Кино

Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля

Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.
Москва 24 вчера в 21:43
39
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Шоу-бизнес

Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине

Lenta.ru вчера в 19:20
7
Общество

Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника

Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
5
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru 27 июля в 17:09
48
Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news вчера в 06:48
Общество

Жена сына Чайки пожаловалась на угрозы со стороны мужа из-за развода

Марина Чайка, жена сына экс-генпрокурора РФ Артема Чайки заявила, что не может получить от него развод.
Компания вчера в 13:11
2
Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru вчера в 16:40
129
Политика

В Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
RT на русском 27 июля в 03:59
1,4K
Авто

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

Стало известно, что для большого кроссовера Santa Fe автопроизводитель создал спортивную модификацию, которая не будет относится к серии N Line.
32CARS.ru 27 июля в 11:34
33
Общество

В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия 03:46
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