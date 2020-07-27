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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
Коммерсантъ

Евро поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъвчера в 09:04
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46
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Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
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