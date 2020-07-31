Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновил мартовское максимальное значение и достиг отметки в 88 рублей. Курс доллара составлял 74,5 рублей, тем самым перекрыв свои майские значения.

Курс евро на Московской бирже вырос до 88 рублей

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