Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро на Московской бирже вырос до 88 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновил мартовское максимальное значение и достиг отметки в 88 рублей. Курс доллара составлял 74,5 рублей, тем самым перекрыв свои майские значения.
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Биржевой курс евро превысил 86 рублей

Национальная служба новостейвчера в 03:21

Курс доллара вырос до ₽73, биткоина — до $11 000. Как сберечь свои деньги

РБКвчера в 08:47

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русскомвчера в 04:01

Курс евро на Московской бирже вырос до 88 рублей

Российская газета15:05

Курс доллара превысил 73 рубля, евро – 86 рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:19

Курс рубля снижается к доллару и евро на открытии Мосбиржи

Экономика сегоднявчера в 03:08

В ходе торгов на бирже евро превысил отметку в 85 рублей

Авторадио28 июля в 12:25
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Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Происшествия

Следствие начало эксгумацию останков по делу о геноциде сталинградцев

Волгоградская правда 08:15
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Наука

В Японии разработали технологию прогнозирования солнечных бурь

Известно, что под воздействием магнитных бурь, вызванных резкими всплесками солнечной активности, на Земле возникают техногенные аварии.
Pravda.Ru 07:45
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Наука

Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%

Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
18
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
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Космос

Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Evo-rus.com 09:43
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Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК 14:57
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru 15:27
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с 33-летним Михаилом Кержаковым

Чемпионат 10:26
Шоу-бизнес

Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали в больницу

Российского исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился COVID-19, госпитализировали.
Аргументы недели 13:20
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия 15:34
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Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Большой театр впервые после карантина представил двухчасовой концерт в Севастополе. Там открылся Международный фестиваль оперы и балета.
Общественное телевидение России вчера в 05:40
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Шоу-бизнес

Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе

Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00
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Политика

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 08:27
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Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
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Здоровье

Российская журналистка раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма

Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.
Lenta.ru 12:27
Политика

Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
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Кино

«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов

На фильмы Marvel, порою, уходит намного большая сумма, а на последнюю часть "Звездных войн" потратили 275 млн долларов.
NewInform 12:46
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Киберспорт

BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0

Игромания.ру 12:28
Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
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Культура

Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли

News.ru 05:30
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Политика

The Brussels Times (Бельгия): Европа должна извлечь конкретные уроки из кошмарной ситуации с covid-19 для подавления второй волны (The Brussels Times)

К сожалению, несмотря на весьма существенные финансовые ассигнования, Европа оказалась на пороге второй волны эпидемии.
ИноСМИ 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
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