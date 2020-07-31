Финансы
Российская газетаКурс евро на Московской бирже вырос до 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновил мартовское максимальное значение и достиг отметки в 88 рублей. Курс доллара составлял 74,5 рублей, тем самым перекрыв свои майские значения.
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Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Следствие начало эксгумацию останков по делу о геноциде сталинградцев
Волгоградская правда 08:15
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Наука
В Японии разработали технологию прогнозирования солнечных бурь
Известно, что под воздействием магнитных бурь, вызванных резкими всплесками солнечной активности, на Земле возникают техногенные аварии.
Pravda.Ru 07:45
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Космос
Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Evo-rus.com 09:43
Футбол
Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали в больницу
Российского исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился COVID-19, госпитализировали.
Аргументы недели 13:20
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Большой театр впервые после карантина представил двухчасовой концерт в Севастополе. Там открылся Международный фестиваль оперы и балета.
Общественное телевидение России вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе
Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00
Политика
Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов
Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
Здоровье
Российская журналистка раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма
Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.
Lenta.ru 12:27
Политика
Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии
Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
На фильмы Marvel, порою, уходит намного большая сумма, а на последнюю часть "Звездных войн" потратили 275 млн долларов.
NewInform 12:46
Киберспорт
BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0
Игромания.ру 12:28
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Политика
The Brussels Times (Бельгия): Европа должна извлечь конкретные уроки из кошмарной ситуации с covid-19 для подавления второй волны (The Brussels Times)
К сожалению, несмотря на весьма существенные финансовые ассигнования, Европа оказалась на пороге второй волны эпидемии.
ИноСМИ 11:58