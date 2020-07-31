Финансы
Российская газетаКурс евро на Московской бирже вырос до 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновил мартовское максимальное значение и достиг отметки в 88 рублей. Курс доллара составлял 74,5 рублей, тем самым перекрыв свои майские значения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Общество
Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 16:08
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Армия и оружие
Пентагон объявил о выводе около 12 тысяч военнослужащих из Германии
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американского военного контингента в Германии с нынешних 34,5 тысячи до 25 тысяч человек в связи с тем, что Берлин просрочил выплаты взносов в бюджет НАТО.
ИА REX 29 июля в 09:44
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Происшествия
Суд взял под стражу экс-главу правления банка «Таврический»
В Санкт-Петербурге взяли под стражу бывшего главу правления акционерного общества «Таврический банк» Сергея Сомова.
АБН 15:28
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
В Польше похитили и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
В польской Легнице неизвестными был украден памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
Комсомольская правда 12:40
Шоу-бизнес
Седокова опубликовала «свадебную» фотографию с баскетболистом Янисом Тиммой
Певица Анна Седокова продолжает подогревать интерес общественности к предстоящему бракосочетанию с баскетболистом Янисом Тиммой.
Пятый канал 11:31
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на шесть копеек
Москва, 30 июля 2020, 19:08 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 20 по 27 июля выросла на шесть копеек, или на 0,1%, по сравнению с предыдущей неделей и достигла 45,60 рубля.
REGNUM вчера в 12:08
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Политика
Бывший врио губернатора Приморья возглавил правительство Якутии
Ранее пост главы регионального правительства занимал Владимир Солодов, однако в апреле этого года президент назначил его врио губернатора Камчатского края после отставки Владимира Илюхина.
EastRussia вчера в 23:52
Космос
На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов
В результате астрономы пришли к выводу, что песчаные холмы на Красной планете не являются статичными.
Evo-rus.com 12:40
Общество
«Это недопустимо»: Малышева рассказала, кому нельзя носить маски
Детям нельзя носить маски, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в инстаграме.
РИА Новости 19:03
Политика
В Ереване заявили о закомплексованности Украины
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
РИА Новости 17:29
Культура
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
РИА Новости 11:09
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
РИА Новости 18:42
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета 16:33
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa 05:27
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском вчера в 11:47
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета Anchorage Daily News.
РИА Новости 16:46