Финансы
Эхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
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Технологии
Компания Sony заранее объявит старт предзаказов на PlayStation 5
Компания Sony готовится к мировым продажам консоли PlayStation 5. Японский производитель электроники объявит старт предзаказов на новое игровое устройство лишь при полной готовности к выпуску гаджета.
Актуальные Новости 02:05
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти
Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».
Lenta.ru 06:24
Гаджеты
Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор
Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года.
iXBT.com 05:26
Авто
Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Дебютировала обновленная Toyota Camry для североамериканского рынка. Старт реализации новинки намечен на осень текущего года.
Новые автомобили 17 июля в 06:48
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
Сын Кличко собрался стать мэром Киева
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что его старший сын Егор собрался участвовать в выборах на пост главы украинской столицы.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Автоспорт
Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге ГП Венгрии
Max Verstappen crashes on his way to the grid on a damp Hungaroring and has broken left front suspension. pic.twitter.com/PwPeA590F1 — Vincent Bruins (@VincentJBruins) July 19, 2020 Ферстаппен смог добраться до стартовой решётки своим ходом.
Autosport.com.ru 09:05
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Автоспорт
Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера
В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики.
Autosport.com.ru 08:13
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
Футбол
Азар назвал первый сезон в «Реале» худшим в своей карьере
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего первого сезона в составе нового клуба.
Нева Спорт 08:10
Общество
Умер лама петербургского дацана
Лама Санкт-Петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо умер на 42-м году жизни, его похоронят на родине.
ТАСС 07:52
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Происшествия
Во Владивостоке задержали трех участников шествия в поддержку Фургала
Во Владивостоке полиция задержала трех человек на акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Дождь 05:15
Армия и оружие
Движение «Азов» превратило Украину в маяк для неонацистов всего мира
Главным центром подготовки неонацистов на Украине португальское издание называет полк «Азов» (экстремистская структура, запрещена в РФ).
Военное обозрение 04:49
Политика
Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию
Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
Космос
«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Секрет фирмы вчера в 11:12
Экономика
Из-за аномальной жары россиян ждет рост цен на продукты
Из-за аномально жаркого лета в России пострадает урожай, что выльется в рост цен на овощи и фрукты.
MOS.news 05:47
Автоспорт
Марко: Сегодня ещё несколько команд подадут протест
Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уверяет, что сегодня после финиша ещё несколько команд подадут протест.
F1news.ru 08:48
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Автоспорт
45 минут до старта: Комментарий Пьера Гасли
Не думаю, что на сухой трассе мы в состоянии навязать борьбу McLaren или Renault, но на мокрой трассе шансы есть, поэтому я хочу дождевую гонку.
F1news.ru 08:25